Кирби: захват Бахмута – прихоть Пригожина. Это стратегически не повлияет на войну
Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Даже если россияне захватят Бахмут, это не будет иметь стратегического влияния на войну в целом и даже стратегического влияния на восточную часть страны", - заявил Джон Кирби.
Он подчеркнул, что украинцы сами принимают решения, осуществляют операции и будут бороться за Бахмут и Соледар так, как сочтут нужным. А в Белом доме это полностью поддерживают.
"Из того, что мы сейчас видим на Донбассе, трудно сказать, что это что-то вроде большого наступления россиян. Это продолжение того, что мы наблюдали в течение последних недель и даже месяцев. Взятие Бахмута выглядит как чисто эгоистическое желание Пригожина", - подчеркнул Кирби.
Высокопоставленный чиновник напомнил: соляные рудники под Бахмутом представляют личный экономический интерес для руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Пригожина.