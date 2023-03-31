Госдума РФ собирается приравнять отправку цифровой повестки к личному вручению

Система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию будет приравнена к личному вручению повесток.

Об этом российскому пропагандистскому изданию URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швиткин, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через "Госуслуги", нужно выполнять. Вручение в электронном виде приравнивается к личному", — пояснил Швиткин.

Депутат Госдумы подчеркнул, что удаление на портале "Госуслуги" профиля или самой программы, чтобы не получить повестку в электронном виде, будет считаться уклонением от службы в армии. "[Справки] от уклонения выдавать будут, [если человек удалил "Госуслуги"]", - добавил Швиткин.

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