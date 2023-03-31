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Госдума РФ собирается приравнять отправку цифровой повестки к личному вручению

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Госдума РФ собирается приравнять отправку цифровой повестки к личному вручению
Система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию будет приравнена к личному вручению повесток.

Об этом российскому пропагандистскому изданию URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швиткин, передает Цензор.НЕТ.

"Одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через "Госуслуги", нужно выполнять. Вручение в электронном виде приравнивается к личному", — пояснил Швиткин.

Депутат Госдумы подчеркнул, что удаление на портале "Госуслуги" профиля или самой программы, чтобы не получить повестку в электронном виде, будет считаться уклонением от службы в армии. "[Справки] от уклонения выдавать будут, [если человек удалил "Госуслуги"]", - добавил Швиткин.

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Топ комментарии

  • Verbytskyj Rostyslaw f3967387
    Так в Україні це саме пропонують зробити. Повістки в дії і тд...
  • Vladko 50abb453
    В итоге на оркостане желающих воевать с сильным противником даже 0.5% населеньеца не набралось. Даже за космические деньги. И поэтому ***** держится только на кучке мусорков на самом деле, которых легко уничтожить, если устроить тотальный бунт. И именно поэтому категорически важно полностью запретить выезд рабсиян зарубеж, особенно сильно надавив на Грузию, Армению и Казахстан. Чтобы у рабсиян был ультимативный выбор: либо сидите в окопе без экипировки под химарсами и jdamами, либо берете лидерство на себя, объясняйте тупому стаду (а военные крайне тупые существа, если им поднять уровень интеллекта, дав пару методичек в руки, то они быстро от своего уровня поумнеют и откажутся от прошлых убеждений), что выгоднее пойти на Рублевку, там меньше техники у врага и огромное количество награды в виде денег, квартир, особняков и баб. А пока более-менее умные рабсияне просто уезжают, то стадо держат в руках туповатые полканы. Если человек выехал за границу, то как правило он раз в 100 умнее типичного орка, многие еще работали менеджерами и умеют управлять толпой, а вместо этого они уже выехали и ничего изменить не смогут. Вот сейчас бы эти 700 тысяч выехавших айтишников и менеджеров получили бы повестки и они бы куда умнее действовали, стреляли бы в военкомов, устраивали бунты, захватывали оружие и сжигали бы коммуникации, чтобы обесточить весь город и затем в темноте добивать мусоров и их пособников. Была бы равная борьба уже, конечно часть русаков погибла бы, но это неизбежная цена за снос *****. И это стратегическая ошибка демократии за последние 50 лет. Ютить у себя политических и других беженцев. Тем самым вместо того, чтобы обязать их сражаться насмерть с режимом, дают им легкий путь устроить свою жизнь на всем готовом в другой стране с нулевым риском умереть против десяти процентов, которые примерно и будут против военной хунты во время революции.
  • Rino Rino
    ну так у нас Веніславький про щось схоже на днях говорив. тож у нас теж подібне буде.
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