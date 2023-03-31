Зеленский считает, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси связано с неудачной встречей Путина и Си

Президент Владимир Зеленский считает, что так российский диктатор Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-нибудь субъектность.

Об этом президент заявил во время брифинга на саммите в Буче, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сигнал, что Россия будет располагать ядерным оружием на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно (России. - Ред.) было показать некую субъектность, которую Россия под руководством президента Путина полностью потеряла".

Президент подчеркнул, что Путину нужно добиваться каких-либо побед и делать политические шаги, но диктатор не смог добиться этого на поле боя. "Вопрос в том, что он просто не жалеет наших людей и убивает их, но он и не считает своих людей. Но это дела Российской Федерации", – добавил Зеленский.

"И последнее – это полностью потеря любой субъектности и президента Беларуси. Он, я думаю, уже не решает, какое оружие находится на его территории", - резюмировал он.

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