МВФ одобрил рекордную программу на 15,6 миллиарда долларов помощи Украине, - Reuters

Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня, 31 марта, одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Reuters рассказал неназванный чиновник.

В издании отмечают, что такую сумму решили предоставить Украине для удовлетворения ее неотложных экономических потребностей на фоне защиты от полномасштабного вторжения России.

"Решение формализует соглашение на уровне персонала МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта", - пишет издание.

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При этом ожидается, что такой шаг поможет привлечь масштабное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.

Стоит отметить, что подобный кредит станет для Украины самым большим с начала полномасштабной войны с Россией.