Украина ищет компромиссное решение по Спецтрибуналу против России на площадке ООН, - Зеленский

Украина работает над текстом резолюции по Спецтрибуналу над Россией на площадке Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в Киеве после "Бучанского саммита", в котором офлайн приняли участие главы государств и правительств Молдовы, Словакии, Словении и Хорватии, а удаленно – представители 47 стран и международных организаций.

"Мы работаем над тем, чтобы был трибунал. Я уверен, он будет после окончания войны", - сказал Зеленский.

"Мы работаем над текстом соответствующей резолюции на площадке ООН. Там разные страны ищут разные компромиссы. "Гибридный" вариант тоже есть среди наших партнеров. Но мы пока что видим наш вариант и над ним работаем. Для нас главное, чтобы большое количество государств было объединено и поддерживало тот или иной формат резолюции", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина работает также вместе с Международным уголовным судом. "Решение МУС (об ордере на арест Путина – ИФ-У) – очень мощный сигнал - и практический, и политический. Все боялись вопроса трибунала, но наши доказательства о депортации наших детей были серьезным фактором", - сказал он.

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