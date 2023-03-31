Новая концепция внешней политики РФ: "Россия не враг запада, но США разжигают русофобию"

Российский диктатор Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики, в которой Россия "не считает себя врагом Запада" и является "оплотом русского мира".

Об этом говорится в его указе на сайте Кремля, сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Радио Свобода".

Россия, как утверждается в документе, "не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет к нему враждебных намерений, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией". В то же время согласно концепции "Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств по делам мира".

В Кремле также отметили, что "рассматривают США как организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики, источник рисков по ее безопасности". Авторы документа считают, что "отказ от антироссийской политики и большая самостоятельность от США благоприятно сказались бы на безопасности и благосостоянии европейских стран".

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Согласно новой концепции, Россия будет "жестко прекращать антироссийские шаги" других стран и будет отвечать на угрозы в свой адрес "симметрично и асимметрично". Также в документе отмечено, что вооруженные силы РФ используются для отражения и предотвращения нападения на Россию или ее союзников.

Приоритетом гуманитарной политики РФ за границей, согласно документу, является "противодействие кампании русофобии, защита русского языка, русской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации". Также Москва выступает за объединение международных усилий по защите "традиционных духовно-нравственных ценностей".

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Недавно стали также известны детали новой российской идеологии, с которой Путин планирует выступать на следующих выборах. Доминирующей в ней есть концепция "страны в себе", то есть такой, которая может полностью обеспечить себя всем необходимым. Однако она включает в себя идею "русского мира", то есть предполагает экспансию. Подчеркивается особенная миссия России и отдельность и превосходство российского народа.