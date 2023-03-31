Путин должен заплатить за военные преступления, - Боррель

Президент РФ Владимир Путин должен заплатить за военные преступления, за которые он несет ответственность, включая насильственное похищение украинских детей.

Об этом говорится в статье Высокого представителя ЕС, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля для австрийской газеты Der Standard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия должна быть привлечена к ответственности. Вот почему обвинительное заключение Международного уголовного суда в отношении президента Владимира Путина так важно: Путин должен заплатить за военные преступления, за которые он несет ответственность. Среди них – насильственное похищение многих детей из Украины", - написал Боррель.

Он подчеркнул, что "в этой войне история и справедливость – на стороне Украины". "Но мы должны ускорить ход истории. Наша военная поддержка и наше решение покупать боеприпасы вместе служат делу справедливого мира в Украине. Это правильное и необходимое решение", - заявил Высокий представитель ЕС.

Боррель отметил, что для защиты себя и предоставления отпора российскому агрессору Украина нуждается не только в политической и финансовой поддержке, но, прежде всего, в оружии и боеприпасах. "Защита украинского суверенитета носит экзистенциальный характер - как для Украины, так и для всей Европы. Мы не можем достичь цели, не давая Украине средств для ее достижения", - подчеркнул.

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На этом фоне Высокий представитель ЕС напомнил, что на прошлой неделе европейские лидеры согласились на предложение из трех пунктов по закупкам и производству боеприпасов и передаче их Украине, а также пополнение собственных запасов.

"За последние 20 лет европейцы сократили инвестиции в оборонную промышленность. В связи с радикально измененной средой безопасности, нам нужно снова их увеличить. В частности, мы хотим поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение года. На это мы выделяем в общей сложности 2 млрд евро в рамках Европейского фонда мира. При условии возмещения от 50 до 60%, мы можем мобилизовать около 4 млрд евро с помощью этого нового пакета", - сообщил Боррель.

По его словам, это свидетельствует, что ЕС "способен действовать быстро, когда это необходимо", и что это демонстрирует решительную настроенность европейских стран предоставить Украине необходимые средства для ее законной самообороны.

"Это решение может вызвать вопрос о том, как предоставление большего количества оружия может положить конец этой ужасной войне. Ответ таков: пока Россия атакует и бомбит Украину, Украина нуждается и в оружии, и в боеприпасах, чтобы защитить себя и положить конец войне", - отметил Высокий представитель ЕС.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз, как и Украина, конечно, хотят мира.

"Но мы не хотим любого мира. Мы хотим справедливого и длительного мира, основанного на Уставе ООН. Мира, в котором Россия выведет свои войска из всех районов Украины, которые она сейчас оккупирует. Именно поэтому мы также поддерживаем мирную формулу президента Владимира Зеленского. Другими словами, важно, как закончится война, а не просто то, что она закончится, с территориальными и другими достижениями России от этой агрессивной войны", - добавил Боррель.