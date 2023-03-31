Совместное заявление Стран Балтии: Россия не может председательствовать в Совбезе ООН

Эстония, Литва и Латвия – выступили против российского председательства в Совете Безопасности ООН в апреле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В заявлении от имени трех стран, которое зачитал на заседании Совета Безопасности ООН 31 марта постпред Эстонии при ООН Рейн Таммсаар, отмечается, что страна, руководимая военным преступником, преследуемым Международным уголовным судом, не может председательствовать в органе, отвечающем за мир и безопасность в мире.

"Разве это не красноречиво, что завтра, в годовщину резни в Буче, Россия займет пост председателя Совета Безопасности? Это позорно, унизительно и опасно для доверия к этому органу и его эффективному функционированию", – отметил Таммсаар.

По его словам, страна, ведущая агрессивную войну против своего соседа, совершает самые ужасные зверства, угрожает миру ядерным оружием и чей лидер является военным преступником, в отношении которого МУ

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С выдал ордер на арест, не может руководить Советом Безопасности.

"Ответственные члены этого органа должны противостоять попыткам России превратить главное место проведения международной дипломатии в посмешище и платформу дезинформации", – добавил он.