Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, применяя "вагнеровцев" и бронетехнику, - ОСГ "Таврия"
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Враг пытается оцепить Авдеевку, применяя штурмовые группы "вагнеровцев" и бронетехнику, наносит удары с артиллерии и авиации.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
"Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Он применяет штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону наших войск", - отметил Тарнавский.
Генерал подчеркнул, что Силы обороны держат город и наносят врагу значительные потери, в том числе уничтожают танки и другую бронетехнику.
"Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Оно четко выполняется нашими воинами", - заявил Тарнавский.