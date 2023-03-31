Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, применяя "вагнеровцев" и бронетехнику, - ОСГ "Таврия"

Враг пытается оцепить Авдеевку, применяя штурмовые группы "вагнеровцев" и бронетехнику, наносит удары с артиллерии и авиации.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Он применяет штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону наших войск", - отметил Тарнавский.

Генерал подчеркнул, что Силы обороны держат город и наносят врагу значительные потери, в том числе уничтожают танки и другую бронетехнику.

"Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Оно четко выполняется нашими воинами", - заявил Тарнавский.

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