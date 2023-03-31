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Зеленский о поддержке Украины: Си Цзиньпин колеблется. Поэтому, мы и отправляем сигналы, что готовы встречаться

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Зеленский о поддержке Украины: Си Цзиньпин колеблется. Поэтому, мы и отправляем сигналы, что готовы встречаться
Президент Владимир Зеленский считает, что лидер Китая Си Цзиньпин один из тех, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины, но Украина посылает сигналы разным государствам и ждет ответа.

Об этом заявил Зеленский на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Еще есть государства, которым сложно до конца быть на нашей стороне по разным причинам. Что у нас с лидером Китая? Именно это один из лидеров, которые колеблются.

Для нас важно сделать все, чтобы привлечь к победе над войной максимум государств. Мне кажется, что в целом это и есть победа мира над войной. Это должен был пример для всего мира и для всех крупных государств, которые думают об агрессии.

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Поэтому, мы и отправляем сигналы таким государствам и говорим, что мы готовы встречаться, обсуждать, говорить и вместе побеждать агрессию Российской Федерации. Ожидаем ответа некоторых государств", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ага, *уйлу вже насигналізував
  • Павло ШОвте
    Ви звернули увагу, як буденно наші ЗМІ, офіційний сайт/сторінка у fb/акаунт Twitter Президента повідомляють, що єрмак провів то, єрмак поспілкувався з міністром, провів телефонні переговори з прем'єром, зустрів послів… Це повне замикання гілок влади на себе! Зеофіли, все норм?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    це не сигнали а нервовий тік у тебе клован.... дебільний зовсі
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