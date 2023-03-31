Трибунал над российскими преступниками может пройти в Буче, - Зеленский

Буча может стать одной из площадок, где будет базироваться трибунал, который будет судить Путина и его окружение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Бучанского саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Когда мы рассматривали идею этого саммита, мы подумали, что в будущем, когда обязательно зло будет наказано, Буча может стать одной из площадок - фундаментов для трибунала против агрессии России, против того горя, которое президент Путин и его круг принесли на нашу землю", - отметил он.

Также Зеленский выразил благодарность участникам саммита. По его словам, в нем приняли участие представители 50 стран.

"Для каждого украинца и Украины это важно, потому что есть приоритеты - победа и справедливость. И это два шага, которые мы должны достичь, и достигнем", - подчеркнул президент.

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Также Зеленский поблагодарил за работу журналистов, освещавших последствия оккупации Бучи войсками РФ.

"О Буче узнал весь мир: об украинцах, убитых на улицах солдатами России, о людях, замученных в подвалах, о расстрелянных на дорогах, о взрослых, о детях, чьи тела были найдены в могилах Бучи", - сказал президент.

В то же время он отметил, что Буча должна стать символом справедливости - для Украины, Европы и всего мира, чтобы "каждый российский убийца, палач и террорист ответил за преступления против наших людей".

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