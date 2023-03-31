Новости • Агрессия России против Украины, Война

Трибунал над российскими преступниками может пройти в Буче, - Зеленский

4 00636
Трибунал над российскими преступниками может пройти в Буче, - Зеленский
Буча может стать одной из площадок, где будет базироваться трибунал, который будет судить Путина и его окружение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Бучанского саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Когда мы рассматривали идею этого саммита, мы подумали, что в будущем, когда обязательно зло будет наказано, Буча может стать одной из площадок - фундаментов для трибунала против агрессии России, против того горя, которое президент Путин и его круг принесли на нашу землю", - отметил он.

Также Зеленский выразил благодарность участникам саммита. По его словам, в нем приняли участие представители 50 стран.

"Для каждого украинца и Украины это важно, потому что есть приоритеты - победа и справедливость. И это два шага, которые мы должны достичь, и достигнем", - подчеркнул президент.

Читайте также: Украина ищет компромиссное решение по Спецтрибуналу против России на площадке ООН, - Зеленский

Также Зеленский поблагодарил за работу журналистов, освещавших последствия оккупации Бучи войсками РФ.

"О Буче узнал весь мир: об украинцах, убитых на улицах солдатами России, о людях, замученных в подвалах, о расстрелянных на дорогах, о взрослых, о детях, чьи тела были найдены в могилах Бучи", - сказал президент.

В то же время он отметил, что Буча должна стать символом справедливости - для Украины, Европы и всего мира, чтобы "каждый российский убийца, палач и террорист ответил за преступления против наших людей".

Также читайте: "Гибридный трибунал" является наиболее эффективным способом наказать преступников из РФ, - Госдеп

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    не бачив бо він його створив....разом з верещучкою
  • Микола Мазуренко 4e782f57
    А за зняті міни і Оман? В Омані?
  • Super Gut
    Весь прикол у тому, що на трибуналі над рашистами, суд дізнається як команда одного зеленого чорта, після домовленностей з рашистами в омані, планувала здати Україну. Відповідно, після Бучанського тиибуналу, буде і чонгарський трибунал над Ze колаборантами
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости