Девушек, я, как президент, прощаю. Что касается геев – это же извращенцы, это мерзость последняя, - Лукашенко о ЛГБТ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "прощает" лесбиянок, но к геям он не так толерантен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Лукашенко наводят соцсети.

"Девушек, я, как президент, прощаю. Беру на себя эту вину, и на вас. Значит мы, мужики, не досмотрели, не доработали в чем-то, значит они начинают там... Ну вы знаете, что такое, в физическом отношении лесбийство. Что касается геев - это же извращенцы, это мерзость последняя", - заявил он.

В то же время, как следует из его речи, к хорошо работающим геям у него отношение плюс-минус нормальное, хотя "пропаганду ЛГБТ" он допускать не собирается.

"Я поручил, доложить мне, дайте характеристику, что это за люди, как они работают, - вспоминает Лукашенко, как разбирался с работниками-мужчинами нетрадиционной ориентации. - Дай Бог, не-геям так работать, как они. Ни одной отрицательной характеристики не было. Ни одной, проверял по разным направлениям. Ну давайте мы этим мужикам будем запрещать кувыркаться с другими мужиками, ну к чему это приведет? Ни к чему. Тем более проблем нам не создают, работают хорошо. Но никакой пропаганды этих мерзких отношений в обществе быть не должно. Почему? Ответ очень прост. Еще ни один мужчина не родил. Поэтому этот путь для нас неприемлем. Нам нужны люди. Детки. Мужчины не рожают. Поэтому давайте придерживаться классической семьи".

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