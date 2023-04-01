Макрон: Франция разрабатывает механизм привлечения России к ответственности

Франция работает с партнерами по созданию механизмов привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в видеообращении к "Бучанскому саммиту", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы с партнерами определяем механизмы для привлечения России к ответственности за преступление агрессии. Российская агрессия привела к систематическим военным преступлениям. За все эти преступления должны быть наказания. Франция не забудет Бучу, преступления в Изюме, Мариуполе, Оленевке", - отметил Макрон.

Он подчеркнул, что "еженедельно мы узнаем новые преступления. Это должно быть осуждено. Мы даем поддержку в расследованиях и с первых недель войны мы привлекли жандармов, предоставили оборудование для определения ДНК. Международный уголовный суд должен получить необходимые доказательства".

"Без правосудия не может быть долгосрочного мира", – добавил он.

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