В полноценной ответственности России должно быть три элемента, - Зеленский

Национальное правосудие Украины, Международный уголовный суд и спецтрибуналы обеспечат полную ответственность России как государства-агрессора.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Бучанского саммита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В полноценной ответственности России должно быть три элемента. Первый – это национальное правосудие Украины, которое обеспечит ответственность основной массы российских убийц и террористов. Второй – это Международный уголовный суд, способный привлечь к ответственности российских военных преступников разного уровня в пределах своей юрисдикции. Третий – обязательный – элемент – это спецтрибунал для отдельных лидеров. Он привлечет к ответственности виновных в первоначальном преступлении агрессии, которое делает возможным все другие преступления", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что справедливость – это основа мира. Когда ответственность того, кто разрушил мир, обеспечивается полностью, мир будет продолжаться долго. Именно справедливость, по его словам, – в фундаменте украинской Формулы мира.

"Судь формальные нормы международного права без обеспечения справедливости, по нашему мнению, не сработают", - отметил Президент.

В то же время он поблагодарил всех, кто не идет на компромиссы по вопросу справедливости. Зеленский напомнил, что только в Бучанском районе совершено более девяти тысяч преступлений, более 1400 гражданских погибли от рук захватчиков. В самом городе было убито 637 гражданских, в том числе 37 детей.

"Миру нужен действенный механизм наказания виновных в первоначальном преступлении агрессии, открывающий ворота для всего зла. Каждый, кто не хочет повторения этого, должен работать вместе с Украиной над созданием специального трибунала по преступлению агрессии России, над созданием компенсационного механизма, чтобы возместить все убытки, причиненные агрессией России, с их активов. Полная ответственность – это то, что приучает агрессора к миру", - подчеркнул Президент.