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В полноценной ответственности России должно быть три элемента, - Зеленский

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В полноценной ответственности России должно быть три элемента, - Зеленский
Национальное правосудие Украины, Международный уголовный суд и спецтрибуналы обеспечат полную ответственность России как государства-агрессора.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Бучанского саммита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В полноценной ответственности России должно быть три элемента. Первый – это национальное правосудие Украины, которое обеспечит ответственность основной массы российских убийц и террористов. Второй – это Международный уголовный суд, способный привлечь к ответственности российских военных преступников разного уровня в пределах своей юрисдикции. Третий – обязательный – элемент – это спецтрибунал для отдельных лидеров. Он привлечет к ответственности виновных в первоначальном преступлении агрессии, которое делает возможным все другие преступления", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что справедливость – это основа мира. Когда ответственность того, кто разрушил мир, обеспечивается полностью, мир будет продолжаться долго. Именно справедливость, по его словам, – в фундаменте украинской Формулы мира.

"Судь формальные нормы международного права без обеспечения справедливости, по нашему мнению, не сработают", - отметил Президент.

В то же время он поблагодарил всех, кто не идет на компромиссы по вопросу справедливости. Зеленский напомнил, что только в Бучанском районе совершено более девяти тысяч преступлений, более 1400 гражданских погибли от рук захватчиков. В самом городе было убито 637 гражданских, в том числе 37 детей.

"Миру нужен действенный механизм наказания виновных в первоначальном преступлении агрессии, открывающий ворота для всего зла. Каждый, кто не хочет повторения этого, должен работать вместе с Украиной над созданием специального трибунала по преступлению агрессии России, над созданием компенсационного механизма, чтобы возместить все убытки, причиненные агрессией России, с их активов. Полная ответственность – это то, что приучает агрессора к миру", - подчеркнул Президент.

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Топ комментарии

  • Вячеслав Шатров
    есть такой кацапчик - генерал в отставке Леонид Ивашов. Ярый имперец. Вот его цитата от 31.01.2022

    "Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.
    Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО

    ...

    Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.

    http://www.ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
  • 2492z
    Поки-що перший елемент відсутній наглухо. Не засудили навіть тих хто врятував вагнерівців.
  • Олександр Дніпро
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