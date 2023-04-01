Будет новый Нюрнберг – относительно рашистов, мы это обеспечим, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 401-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное слово сегодня – справедливость. Справедливость – для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора, террора оккупанта.

Состоялись наши специальные мероприятия: в Буче – в годовщину освобождения города – и в Киеве. Саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости"... Все это – чтобы ускорить, сделать более энергично глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи.

И они получат полностью. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты. Мы освободим нашу землю и всех наших людей от русской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый Нюрнберг – в отношении рашистов", - сказал Зеленский.

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