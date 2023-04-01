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США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд, - Reuters

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США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд, - Reuters
Соединенные Штаты уже на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине стоимостью $2,6 миллиарда, в который войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и топливозаправщики.

Об этом агентству Reuters сообщили три американских чиновника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Пакет состоит из двух частей: первая, на 2,1 миллиарда долларов, финансируется из Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой оружие заказывается у производителей, а не берется из запасов американских вооруженных сил.

Остальные 500 миллионов долларов, которые приходятся прежде всего на боеприпасы, поступят в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.

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По данным Reuters, в пакет военной помощи войдут различные боеприпасы, в том числе танковые, высокоточные авиационные боеприпасы, дополнительные снаряды для комплекса противовоздушной обороны NASAMS, а также мостоукладчики и ремонтно-эвакуационные машины.

Содержание пакета еще может измениться в течение выходных, отметили источники Reuters. Планируется, что его объявят в понедельник, 3 апреля.

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  • 5 копійок
    Готується наступ раз паливозаправники.
  • Urs
    передача M1074 и M1 Grizzly - это хороший сигнал. Очень вероятно, что там где-то передаются и M1 Panther II, и тралы для этого добра. А значит, что пресловутые тридцать один "абрамс" никогда не закончатся.
  • Oleh Hello d7d2b035
    Давайте вже другой фронт відкривайте: в Грузії, в Чечні, в Якутії - я чую звідти голоси шаманів, які кличуть про допомогу.
    СВОБОДУ ЯКУТСЬКИМ ШАМАНАМ!
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