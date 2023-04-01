Авиация и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по сосредоточению врага, 2 ЗРК, станции РЭБ и составу боеприпасов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах сил обороны по позициям российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

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