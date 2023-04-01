Восемь бригад "Гвардии наступления" готовы к штурмам, набор продлен, чтобы были резервы, - Клименко

Подразделения "Гвардии наступления" уже почти сформированы и готовы к бою, однако на фоне большого количества желающих вступить в ряды подразделений решено продлить набор, чтобы формировать резервы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу, об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Сформировано восемь бригад, и на сегодняшний день мы готовы в составе Сил обороны к активным наступательным мерам на территории нашего государства. И, конечно, параллельно мы готовы к проведению стабилизационных мероприятий на этой территории", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что присоединиться к "Гвардии наступления" изъявили желание "несколько десятков тысяч" людей со всех регионов Украины.

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