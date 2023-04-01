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Восемь бригад "Гвардии наступления" готовы к штурмам, набор продлен, чтобы были резервы, - Клименко

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Восемь бригад "Гвардии наступления" готовы к штурмам, набор продлен, чтобы были резервы, - Клименко
Подразделения "Гвардии наступления" уже почти сформированы и готовы к бою, однако на фоне большого количества желающих вступить в ряды подразделений решено продлить набор, чтобы формировать резервы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу, об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Сформировано восемь бригад, и на сегодняшний день мы готовы в составе Сил обороны к активным наступательным мерам на территории нашего государства. И, конечно, параллельно мы готовы к проведению стабилизационных мероприятий на этой территории", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что присоединиться к "Гвардии наступления" изъявили желание "несколько десятков тысяч" людей со всех регионов Украины.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Бо вони готують цих "земгусарів" не для штурму кацапських позицій, а для захисту влади Бо відчувають, що, коли закінчаться бойові дії, то постануть питання, які давно уже задає суспільство: "Як сталося, що здали практично без бою кордони з Росією та БРСР? І хто в цьому винен?" А питання будуть ставиться саме владі А вона не матиме бажання на них відповідать! От тоді і знадобиться нова "гвардія" (Адже в момент отримання незалежності НГУ створювалася саме як "альтернатива" старій Радянській Армії - бо боялися, що її офіцерський корпус не визнаватиме нову владу А армія Україні була потрібна Але зараз НГУ не може буть альтернативою ЗСУ - бо вони зараз воюють в одних окопах і проти одного ворога Тому протистоять ЗСУ гвардійці не стануть Більше того - можуть стать з ними єдиним фронтом! От якраз для протистояння їм і ствоюється оця "зелена гвардія"
  • Ksenia VB
    Вони про свою дбають.
    Гвардії будуть платить по 100 000, а зсу по 40 000
  • Олексій Гедз afc45b03
    Зелене безтолкове чмо завчасно готується до нового Майдану. Яка гвардія наступу з ментів, якщо є ЗСУ?
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