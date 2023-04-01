В Бучанском районе от российской агрессии пострадали 89 украинских детей, - Зеленская

В Буче и Бучанском районе Киевской области в ходе российской оккупации пострадали 89 украинских детей, из них 37 погибли.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская, выступая 31 марта в Буче на второй международной конференции United for justice, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Только в Буче и в Бучанском районе пострадали 89 детей, из которых погибли 37, почти половина, 52, получили разные степени травм. По официальным данным, россияне в Украине убили 466 детей. И это точно не все наши жертвы, потому что мы точно не знаем, что происходит на оккупированных территориях", - сказала она.

Первая леди также отметила, что в целом оккупанты похитили и вывезли в РФ более 19 тысяч детей.

"В настоящее время Украина упорно работает над их возвращением, но мы смогли вернуть только 327 детей", - рассказала Зеленская.

По ее словам, каждый украинец за год войны "носит в себе свою Бучу".

"Именно поэтому и запускается всеукраинская программа ментального здоровья, и на днях стартует ее коммуникационная кампания со слоганом "Ты как?". Чтобы это пережить, об этом нужно говорить", - отметила первая леди.

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