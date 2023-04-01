США пока не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS, их эффективность "несколько преувеличена", - Милли
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense One, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
"Пока есть политическое решение не делать этого. Да я бы не предвидел ничего на будущее. С военной точки зрения, у нас относительно мало ATACMS, мы также должны быть уверены, что поддерживаем наши собственные запасы боеприпасов", - отметил он.
Милли объяснил, что эффективность ATACMS "несколько преувеличена".
"Вы смотрите на одиночный выстрел, так что подумайте о мушкете против многоразового ружья. GMLRS делает шесть выстрелов, тогда как ATACM – один", - отметил он
По словам Милли, радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить такой диапазон.
"Есть БПЛА, например, которые могут это сделать, и у британцев есть пара систем", - подытожил он.