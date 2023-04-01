США пока не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS, их эффективность "несколько преувеличена", - Милли

США пока не будут передавать Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense One, об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"Пока есть политическое решение не делать этого. Да я бы не предвидел ничего на будущее. С военной точки зрения, у нас относительно мало ATACMS, мы также должны быть уверены, что поддерживаем наши собственные запасы боеприпасов", - отметил он.

Милли объяснил, что эффективность ATACMS "несколько преувеличена".

"Вы смотрите на одиночный выстрел, так что подумайте о мушкете против многоразового ружья. GMLRS делает шесть выстрелов, тогда как ATACM – один", - отметил он

По словам Милли, радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить такой диапазон.

"Есть БПЛА, например, которые могут это сделать, и у британцев есть пара систем", - подытожил он.

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