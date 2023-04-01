США призывают своих граждан, даже журналистов, покинуть территорию РФ, - Кирби

Граждан США, в том числе находящихся в России журналистов призывают покинуть РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Американцам сейчас не пора быть в России. Если вы сейчас в России - по делам или в отпуске, любое путешествие - вам нужно уехать сейчас. Это не самое лучшее место, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уехать, если вы там находитесь", - подчеркнул он.

Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Издание The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить их журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

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