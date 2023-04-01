США призывают своих граждан, даже журналистов, покинуть территорию РФ, - Кирби
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Американцам сейчас не пора быть в России. Если вы сейчас в России - по делам или в отпуске, любое путешествие - вам нужно уехать сейчас. Это не самое лучшее место, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уехать, если вы там находитесь", - подчеркнул он.
Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".
Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Издание The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить их журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.