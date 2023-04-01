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США призывают своих граждан, даже журналистов, покинуть территорию РФ, - Кирби

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США призывают своих граждан, даже журналистов, покинуть территорию РФ, - Кирби
Граждан США, в том числе находящихся в России журналистов призывают покинуть РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Американцам сейчас не пора быть в России. Если вы сейчас в России - по делам или в отпуске, любое путешествие - вам нужно уехать сейчас. Это не самое лучшее место, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И пора уехать, если вы там находитесь", - подчеркнул он.

Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Издание The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием освободить их журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    попереду не Макдональдс а "ножки буша"
  • arye z.
    До речі, щодо "МакДональдсу".
    Коли рік тому Мак пішов з російського ринку, були неймовірні хвалькі запевнення, що і без вас організуємо мережу швидкого харчування, краще і якісніше, ніж було при вас.
    І зробили. Назвали "Вкусно и Точка".
    Правда після м'ятої картоплі, недосмажених і розвалених котлет, булочок з пліснявою і здоровенних 10-см огірків замість маленьких огірочків, назва "Вкусно и Точка" трансформувалася в "Вкус Очка"
    Ну, це щодо якості. А як фінансові показники. Адже Мак протягом 33 років був надприбутковим.
    13 мільярдів збитків за один 2022 рік.
    І з запізненням прийшло розуміння, що МакДональдс це не тільки картопля, котлета, булочка, а ще старанність, чесність, стандартизація.
  • Огусто
    Скорше б вже.
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