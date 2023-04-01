Общие боевые потери РФ с начала войны – около 173 990 человек (+630 за сутки), 3616 танков, 2683 артсистемы, 6981 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 173,9 тыс. российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статистике Генштаба ВСУ.
Так, по состоянию на 1 апреля 2023 года ориентировочные потери российских захватчиков составляют:
- личного состава – около 173990 (+630) человек ликвидировано;
- танков ‒ 3616 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 6981 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 2683 (+8) ед;
- РСЗО - 527 (+1) ед;
- средства ПВО – 279 (+1) ед;
- самолетов – 306 (+0) ед;
- вертолетов - 291 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+0);
- крылатые ракеты – 911 (+0);
- корабли /катера - 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5528 (+7) ед;
- специальная техника – 296 (+2).
Данные уточняются.