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Милли о победе Украины: Не думаю, что это будет сделано в этом году

22 013204
Милли о победе Украины: Не думаю, что это будет сделано в этом году
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года", - сказал Милли.

По его мнению, изгнать россиян со всех оккупированных территорий Украины – очень сложная военная задача.

"Это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я лишь говорю, что это очень сложная задача", - объяснил Милли.

Читайте: США пока не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS, их эффективность "несколько преувеличена", - Милли

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Топ комментарии

  • Kiev_Kiev_777
    так и будет , если давать технику и боеприпасы , по чайной ложке
  • Михайло Михайлович Іл 22368e1f
    Всім хто кричить нас зливають нагадаю.
    - ми вибрали Кравчука
    - ми вибрали Кучму два рази
    - ми вибрали Яника
    - ми в 2019 вибрали ЗЕ
    - У нас нема НАВІТЬ! патронного заводу
    - ми не робим **********
    - за минулі роки ми продали тисячі танків за ціною Запорожця причому диктаторам на яких були накладені санкції
    - ми розпилювали свої літаки на камеру
    - ми навіть не робим артилерію хоча це просто сталевий ствол
    - у нас нема своєї связі - якби не Маск і Старлінк нас би розгромили
    і т.д.

    ЗА 30 років ми навибирали і накерували так, що нас би завоювали ще швидше чим УНР якби не США
  • Danger Zone
    Ну якшо вам ваш презедент нічого не винен, то чого ви думаєте шо хтось інший вам щось винен. Скіки грошей ваш ********** вкатав у дороги, котрих зараз вже немає. А на яку суму Америка допомогла, безкоштовно, вже більш чим на 30 лярдів доларів.
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