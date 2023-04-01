Милли о победе Украины: Не думаю, что это будет сделано в этом году

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года", - сказал Милли.

По его мнению, изгнать россиян со всех оккупированных территорий Украины – очень сложная военная задача.

"Это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине. Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я лишь говорю, что это очень сложная задача", - объяснил Милли.

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