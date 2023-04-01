Митрополиту Павлу (Лебедю) СБУ сообщила о подозрении по двум статьям (дополнено) (обновлено)

Служба безопасности Украины сообщила бывшему наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП митрополиту Павлу (Петру Лебедю) о подозрении в оправдании действий РФ и разжигании межрелигиозной розни.

Первыми об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

По их данным, Лебедя подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 436 (оправдание злости РФ) и ст. 161 (разжигание межрелигиозной розни).

Максимальное наказание по ст. 436 – лишение свободы на срок до трех лет, по ст. 161 – лишение свободы на срок до пяти лет.

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Позже информацию о вручении подозрения подтвердил сам Лебедь. Его видеообращение обнародовало российское государственное пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Он сказал, что сейчас в его доме будут проводить обыски.

"Говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было и не будет. Не детей, никого совершенно я не проклинал", – заявил митрополит УПЦ МП.

Позже на сайте УПЦ МП "Святая Успенская Киево-Печерская Лавра" сообщили, что Павла вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Вскоре СБУ опубликовала фото вручения подозрения и обысков.

"Ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса!" – заявил Глава СБУ Василий Малюк.





















Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает с УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании Киево-Печерской лаврой. Такое решение было принято из-за того, что религиозная организация нарушила условия пользования государственным имуществом.

Монахи УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта. Но они заявили, что не собираются уходить оттуда.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал решение о расторжении договора "несправедливым" в отношении верующих. Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался религиозным и светским мировым деятелям на "изгнание монахов" из "колыбели нашей цивилизации". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выселение УПЦ МП из Лавры якобы оправдывает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

29 марта УПЦ МП подала иск в суд, борясь за право остаться на территории Лавры. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с угрозами.

Тем временем, архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал наместником монастыря. УПЦ МП запретило ему служение.

30 марта УПЦ МП не выехала из Лавры и заблокировала работу комиссии Министерства культуры, которая не смогла попасть в закрытую церковь.