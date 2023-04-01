Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли приграничье Харьковщины, - ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Под огнем окупантов находились Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синковка, Крахмальное и другие населенные пункты. К счастью, обошлось без значительных разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, продолжается гуманитарное разминирование области. За сутки усиленные пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали около 8,5 га территории и обезвредили 91 взрывоопасный предмет.

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