Интернет ассоциация Украины готова обжаловать в суде автоматическую фильтрацию "мошеннических сайтов"

Интернет-ассоциация Украины прорабатывает судебный механизм отмены распоряжения о внедрении системы фильтрации фишинговых доменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

"С момента обнародования этого Распоряжения ИнАУ предлагала срочно изменить систему фильтрации. Согласно экспертизе, проведенной специалистами Ассоциации, централизованная автоматическая система имеет стратегические технологические уязвимости, которые ставят под угрозу весь сегмент украинского интернета и создают угрозы национальной безопасности. В военное время такие уязвимости позволяют существенно заблокировать доступ к интернету в зоне .ua. Транзитный сервер СНБО, на который передается информация, дублирует функции и снижает уровень защиты системы", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов ИнАУ, вместо автоматической системы должна быть создана альтернативная система блокировки фишинговых сайтов с возможностью для каждого провайдера просматривать перечень сайтов для блокировки на случай ошибки.

"Соответствующие предложения и замечания ИнАУ передали на рассмотрение СНБО и государственных органов. В СНБО рассматривают предложения ИнАУ по изменениям в Регламент работы системы фильтрации фишинговых доменов, необходимых для исключения причинения вреда информационной безопасности Украины системой фильтрации фишинговых доменов, исключения незаконного сбора и использования персональных данных пользователей и снижения рисков внесудебного блокирования сайтов, которые не фишинговые.

Если замечания не будут учтены, ИнАУ поддержит судебные тяжбы против автоматической системы фильтрации", - подчеркнули в ИнАУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Интернет ассоциация Украины выступила против решения о фильтрации "мошеннических сайтов", что может привести к произвольной блокировке любых ресурсов.

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