За минувшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, еще 3 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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В результате обстрелов территории Донецкой области российскими оккупантами за прошедшие сутки погибли два человека, ранения получили 3 мирных жителя
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 31 марта россияне убили 2 жителей Донбасса - в Авдеевке. Еще 3 человека в области получили ранения", - написал он в телеграмм-канале в субботу утром.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.