Путин пытается сформировать в ООН антизападную коалицию. Китай не присоединится, - ISW

Новая концепция внешней политики РФ, одобренная Путином, направлена на создание потенциальной антизападной коалиции. Но он не сумел убедить Китай присоединиться к этому объединению.

Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

"Новая концепция внешней политики рисует Запад как антироссийскую и международную дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущая концепция 2016 года, и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление РФ", - говорится в отчете .

Аналитики напомнили, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада.

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"Предложение диктатора сформировать антизападный блок во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку тот отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом", - отмечают в ISW.

Там также предполагают, что Кремль решил обнародовать новую Концепцию внешней политики накануне председательства в Совбезе ООН, что создать информационные условия "для будущих риторических усилий в ООН, направленных на формирование антизападной коалиции".

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