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Путин пытается сформировать в ООН антизападную коалицию. Китай не присоединится, - ISW

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Путин пытается сформировать в ООН антизападную коалицию. Китай не присоединится, - ISW
Новая концепция внешней политики РФ, одобренная Путином, направлена на создание потенциальной антизападной коалиции. Но он не сумел убедить Китай присоединиться к этому объединению.

Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

"Новая концепция внешней политики рисует Запад как антироссийскую и международную дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущая концепция 2016 года, и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление РФ", - говорится в отчете .

Аналитики напомнили, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада.

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"Предложение диктатора сформировать антизападный блок во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку тот отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом", - отмечают в ISW.

Там также предполагают, что Кремль решил обнародовать новую Концепцию внешней политики накануне председательства в Совбезе ООН, что создать информационные условия "для будущих риторических усилий в ООН, направленных на формирование антизападной коалиции".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Лапотне *****.
  • arye z.
    Після провалу союзу з Китаєм, путін знайшов прихильників там, де й не чекав. Про готовність захищати росію та москву заявила Уганда.

    "...Сын президента Уганды Йовери Мусевени Мухузи Кайнеругаба заявил в Twitter о готовности направить угандийских военных для защиты России от империалистов.

    "Мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!" - написал он.

    Напомним, в сентябре 2022 года сын главы Уганды, который на тот момент занимал должность командующего сухопутными войсками, заявлял, что нападение на Россию является нападением на Африку.

    Позднее, в октябре 2022 года, угандийский лидер Йовери Мусевени принял решение отправить сына в отставку. Причиной указанного кадрового
  • Михайло Михайлович Іл 22368e1f
    Клоун і двієчник який прийшов до влади ЕС+США > 50% ВВП + Японія + Південна Корея + Канада + Австралія - хай сідає і рахує. Те шо він там назбирає по Африці + таліби ні про шо
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