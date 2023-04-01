Путин пытается сформировать в ООН антизападную коалицию. Китай не присоединится, - ISW
Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
"Новая концепция внешней политики рисует Запад как антироссийскую и международную дестабилизирующую силу в гораздо большей степени, чем предыдущая концепция 2016 года, и прямо заявляет, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление РФ", - говорится в отчете .
Аналитики напомнили, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада.
"Предложение диктатора сформировать антизападный блок во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку тот отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом", - отмечают в ISW.
Там также предполагают, что Кремль решил обнародовать новую Концепцию внешней политики накануне председательства в Совбезе ООН, что создать информационные условия "для будущих риторических усилий в ООН, направленных на формирование антизападной коалиции".