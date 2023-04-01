Боевой медик опровергла слова военных 228-го бата, отказавшихся идти в Бахмут и записывающих видео для "раша ТВ"

В сети появилось видео бойцов из 228 батальона, которые отказались идти в Бахмут и жалуются на потери и невозможность эвакуации.

Об этом в Facebook сообщила защитница-медик Анастасия Настенко, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается группы лиц из 228, которые отказались идти в Бахмут и снимают видосики для раша тв. По сути вопросов: откуда они знают что там у нас происходит, если они находятся в 30 км и ни шагу не сделали в ту сторону?" – отметила она.

Настенко также опровергла слова бойцов о потерях, заявив, что у них только один погибший воин.

"По эвакуации: "вообще не эвакуируют": прошу предоставить хоть одну фамилию, кто не был эвакуирован. Мы приданы к самой крутой бригаде, которая воюет с 2014 года и именно они предоставляют медеваки в зоне под огнем всем приданым к ним маленьким подразделениям. У них эвакуация на броне, они оперируют на фронте, у них молниеносная медицинская служба. Это самое известное подразделение. ...Да, до стабиков надо дотянуть раненого бойца. Это война, такси не ездит, извините. А о том, что побратимы и взводные медики должны раненого товарища как-то дотянуть до точки эвакуации – не слышали? Или ждать броню, которая будет ехать мимо и заберет. Но ведь ребята требуют личное сопровождение врачами от окопа к стабпункту. Ну не так это работает, опомнитесь", - подчеркнула она.

Медик назвала ложью слова бойцов о зарплате.

"Эта группа прилагает максимальные усилия для блокирования работы медицинской службы: они требуют комплексного обследования организма и медики вынуждены их сопровождать, вместо выполнения медицинского обеспечения БАТа. Если где-то были поборы, то где письменные заявления? Напишите, почему как терпели сожравшие? Это даже не так страшно, как в Бахмуте. Кстати, ВЕСЬ штаб там. Даже кабинетные ушли. Я понимаю, что они устали. И проблемы есть. Но зачем же этот позорный цирк?

И да, говорите от себя, от группы людей. А то так пафосно, что весь батальон разделяет вашу точку зрения. Нет, ребята, вы перегнали и теперь вас презирают. Но записать видосек о пренебрежении не могут - ТАМ нельзя так кучно собраться. Заканчивайте эту херню, переводитесь в тыловые подразделения и Бог вам судья", - подытожила Настенко.

Читайте: В Бучанском районе от российской агрессии пострадали 89 украинских детей, - Зеленская