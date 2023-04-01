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Агрессор не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку, - Маляр

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Агрессор не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку, - Маляр
Ситуация на востоке Украины в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Агрессор проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском. Преимущественно не имеет успеха", - отметила она.

Как отметила Маляр, наибольшие усилия враг сосредотачивается на установлении контроля над Бахмутом, пытается продвигаться в центральную часть города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои.

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Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения.
Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и в Марьинке.

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Топ комментарии

  • vityana Opek
    А може краще дати підсрачник?
    Тьотка перетворилася в безнадійну холуйку, проблеми армії не висвітлює від слова зовсім, городить як не маячню якусь то просто не актуальні речі.
    Тому, краще все-таки - підсрачник.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    як мантру повторює одне й теж саме день за днем... змініть їй вже підстрочник
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Ну оточити Авдіївка це гучно сказано. Полумісяць Бахмут більший чим Авдіївка. Змін не має. Хоча орки район Кремінна атакували по усьому фронту. Та і Бахмут має коридор для логістики, так що тримають.
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