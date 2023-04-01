Агрессор не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку, - Маляр

Ситуация на востоке Украины в районах ведения оборонной операции остается достаточно сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Агрессор проводит основные наступательные действия одновременно на четырех направлениях, а именно: Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском. Преимущественно не имеет успеха", - отметила она.

Как отметила Маляр, наибольшие усилия враг сосредотачивается на установлении контроля над Бахмутом, пытается продвигаться в центральную часть города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может. Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои.

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Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения.

Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и в Марьинке.