Вероятность ракетного удара растет, россияне наращивают корабельную группировку, - ОК "Південь"

Россия наращивает корабельную группировку в море, поэтому угроза ракетного удара очень высока.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, шторм в море утих, а корабельная группировка российских захватчиков наращивается.

"В частности, увеличилось и количество ракетоносителей. В настоящее время мы фиксируем три ракетоносителя, два из которых надводные и один подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20. И вероятность ракетного удара растет, угроза очень высока", - пояснила Гуменюк. .

"Что касается авиации на линии фронта, она остается одним из приоритетных направлений изменения тактики врага. Они продолжают использовать управляемые авиационные бомбы вдоль линии фронта", - добавила представительница ОК "Південь".

В то же время, добавила Гуменюк, благодаря эффективной работе сил обороны на левом берегу оккупантам сложно использовать артиллерию, поэтому они пытаются заменить ее авиационными атаками.

"Они избавились от многих складов боеприпасов благодаря нашей работе и испытывают определенный снарядный голод, им сложно располагать свои позиции по такой полосе", - подытожила она.

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