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Вероятность ракетного удара растет, россияне наращивают корабельную группировку, - ОК "Південь"

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Вероятность ракетного удара растет, россияне наращивают корабельную группировку, - ОК "Південь"
Россия наращивает корабельную группировку в море, поэтому угроза ракетного удара очень высока.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, шторм в море утих, а корабельная группировка российских захватчиков наращивается.

"В частности, увеличилось и количество ракетоносителей. В настоящее время мы фиксируем три ракетоносителя, два из которых надводные и один подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20. И вероятность ракетного удара растет, угроза очень высока", - пояснила Гуменюк. .

"Что касается авиации на линии фронта, она остается одним из приоритетных направлений изменения тактики врага. Они продолжают использовать управляемые авиационные бомбы вдоль линии фронта", - добавила представительница ОК "Південь".

В то же время, добавила Гуменюк, благодаря эффективной работе сил обороны на левом берегу оккупантам сложно использовать артиллерию, поэтому они пытаются заменить ее авиационными атаками.

"Они избавились от многих складов боеприпасов благодаря нашей работе и испытывают определенный снарядный голод, им сложно располагать свои позиции по такой полосе", - подытожила она.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Д'єрмак не дозволяє по своїх лупити
  • Олег Каз
    Коли ж їм Нептюнінг зроблять знову...
  • Vladimir Znamerovsky
    А взагалі, в Україні існує флот? Усі адмірали, капітани, мічмани тощо то всі ці люди, що отримують зарплату, житло, харчування, одяг, привілеї, я вже не кажу про приміщення, доки, майстерні, міністерства, службовий транспорт, гсм тощо. То все має шалені кошти, які сплачують українці і вся ця махіна мусить захищати українців з боку моря, планувати операції, бомбордувати, знищувати, але ми того не бачимо. Чи має сенс то все отримувати? Бо на ці гроші можно було б використовувати за цільовим призначенням.
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