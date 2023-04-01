Зимнее наступление РФ на Донбассе провалилось, - разведка Великобритании

Планы командования РФ по захвату Донбасса во время зимнего наступления провалились.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила разведка Великобритании.

Там напомнили, что 11 января 2023 года начальник Генштаба РФ Герасимов взял на себя личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

"Ппребывание Герасимова в должности характеризуется попытками начать всеобщее зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. Через 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился", - подчеркнули в разведке.

Отмечается, что по нескольким направлениям фронта на Донбассе российские войска добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв.

"В значительной степени утратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации". После десяти лет пребывания в должности начальника Генштаба РФ существует реальная вероятность того, что Герасимов расширяет пределы того, как долго российское политическое руководство будет терпеть неудачи", - подытожили в британской разведке.

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