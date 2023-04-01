Зимнее наступление РФ на Донбассе провалилось, - разведка Великобритании
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила разведка Великобритании.
Там напомнили, что 11 января 2023 года начальник Генштаба РФ Герасимов взял на себя личное командование "специальной военной операцией" в Украине.
"Ппребывание Герасимова в должности характеризуется попытками начать всеобщее зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. Через 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился", - подчеркнули в разведке.
Отмечается, что по нескольким направлениям фронта на Донбассе российские войска добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв.
"В значительной степени утратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации". После десяти лет пребывания в должности начальника Генштаба РФ существует реальная вероятность того, что Герасимов расширяет пределы того, как долго российское политическое руководство будет терпеть неудачи", - подытожили в британской разведке.