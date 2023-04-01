Против украинцев в Берлине за год зарегистрировали больше преступлений, чем против других групп

С 24 февраля 2022 года по март 2023 года в Берлине зарегистрировано 3 250 преступлений против украинцев.

Об этом сообщил Альянс украинских организаций, передает Цензор.НЕТ.

"Если смотреть по статистике нападений с телесными повреждениями – то их в 2,5 раза больше, чем против других групп", – говорится в сообщении.

В полиции не сказали, были ли эти нападения политически мотивированы.

"Мы не знаем этого, но есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти", - предполагают в Альянсе.

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Организация пообещала оказывать давление на политические учреждения Германии и Берлина, чтобы обеспечить большую безопасность украинцев, расследование этих нападений и предупреждение будущих.