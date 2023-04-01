Сегодня, 1 апреля, государство-агрессор Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Она будет председательствовать в течение месяца.

Об этом организация сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совбезе в апреле", - говорится в сообщении.

В состав Совбеза ООН входят 10 ротированных и 5 постоянных стран-членов, в том числе Россия, Великобритания, Франция, США и Китай, имеющие право вето.

Совбез ООН отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит в другую страну-член.

Напомним, ранее Эстония, Литва и Латвия – выступили против российского председательства в Совете Безопасности ООН в апреле.

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