Россия начала председательствовать в Совбезе ООН
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Сегодня, 1 апреля, государство-агрессор Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Она будет председательствовать в течение месяца.
Об этом организация сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совбезе в апреле", - говорится в сообщении.
В состав Совбеза ООН входят 10 ротированных и 5 постоянных стран-членов, в том числе Россия, Великобритания, Франция, США и Китай, имеющие право вето.
Совбез ООН отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит в другую страну-член.
Напомним, ранее Эстония, Литва и Латвия – выступили против российского председательства в Совете Безопасности ООН в апреле.