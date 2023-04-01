В оккупированной Андреевке Донецкой ночью раздавались взрывы, был "прилет" по складу БК захватчиков, - Андрющенко
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Во временно оккупированной Андреевке Донецкой области ночью раздавались взрывы, сообщается о попадании в склад БК российских захватчиков.
Об этом в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Андреевка. "Хлопок" ночью в Андреевке Волновахского р-на! Около часа ночи бумкнуло по вражескому складу боеприпасов! Детонировало долго и красиво, свидетельствуют очевидцы!" – говорится в сообщении.