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В оккупированной Андреевке Донецкой ночью раздавались взрывы, был "прилет" по складу БК захватчиков, - Андрющенко

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В оккупированной Андреевке Донецкой ночью раздавались взрывы, был "прилет" по складу БК захватчиков, - Андрющенко
Во временно оккупированной Андреевке Донецкой области ночью раздавались взрывы, сообщается о попадании в склад БК российских захватчиков.

Об этом в Telegram рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Андреевка. "Хлопок" ночью в Андреевке Волновахского р-на! Около часа ночи бумкнуло по вражескому складу боеприпасов! Детонировало долго и красиво, свидетельствуют очевидцы!" – говорится в сообщении.

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В оккупированной Андреевке Донецкой ночью раздавались взрывы, был прилет по складу БК захватчиков, - Андрющенко 01
В оккупированной Андреевке Донецкой ночью раздавались взрывы, был прилет по складу БК захватчиков, - Андрющенко 02
В оккупированной Андреевке Донецкой ночью раздавались взрывы, был прилет по складу БК захватчиков, - Андрющенко 03

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