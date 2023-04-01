Родственников военных предостерегли от использования русских чат-ботов для поиска пленных

В Координационном штабе по обращению с военнопленными предостерегают от использования различных российских чат-ботов для поиска украинцев в плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Координационный штаб сообщает в телеграме.

В Коордштабе прошла встреча с семьями военнослужащих Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

На вопросы ответили представители Коордштаба и Вооруженных Сил Украины.

Стороны обсудили оказание медицинской помощи раненым в плену. Украина пытается забрать из плена всех раненых и тяжелобольных, говорится в сообщении.

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"Координационный штаб не всегда может сообщить родным место содержания пленных, даже если владеет определенной информацией. Она требует тщательной проверки. Ведь враг пытается ввести в заблуждение наших людей перед обменом. Например, во время переклички намеренно называть фамилии людей, которых нет в этом месте содержания. Защитники в разных камерах не могут этого проверить", - отметили в штабе.

Представитель штаба предостерег родственников относительно использования разных российских чат-ботов для поиска наших людей в плену.

"Не забывайте, что вы будете общаться с лицами, которые обязательно будут пытаться использовать вашу боль. Могут шантажировать. Кроме того, они могут использовать переписку для психологического давления. Показывать сообщения пленному и говорить: "Видишь, мы переписываемся с твоей женой, а Украина не хочет тебя забирать". Все это манипуляции. Мы готовы забрать всех", - подчеркнул представитель Коордштаба.