Родственников военных предостерегли от использования русских чат-ботов для поиска пленных
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Координационный штаб сообщает в телеграме.
В Коордштабе прошла встреча с семьями военнослужащих Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.
На вопросы ответили представители Коордштаба и Вооруженных Сил Украины.
Стороны обсудили оказание медицинской помощи раненым в плену. Украина пытается забрать из плена всех раненых и тяжелобольных, говорится в сообщении.
"Координационный штаб не всегда может сообщить родным место содержания пленных, даже если владеет определенной информацией. Она требует тщательной проверки. Ведь враг пытается ввести в заблуждение наших людей перед обменом. Например, во время переклички намеренно называть фамилии людей, которых нет в этом месте содержания. Защитники в разных камерах не могут этого проверить", - отметили в штабе.
Представитель штаба предостерег родственников относительно использования разных российских чат-ботов для поиска наших людей в плену.
"Не забывайте, что вы будете общаться с лицами, которые обязательно будут пытаться использовать вашу боль. Могут шантажировать. Кроме того, они могут использовать переписку для психологического давления. Показывать сообщения пленному и говорить: "Видишь, мы переписываемся с твоей женой, а Украина не хочет тебя забирать". Все это манипуляции. Мы готовы забрать всех", - подчеркнул представитель Коордштаба.