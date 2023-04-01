Украинских заключенных принудительно вывезли в РФ, их задерживали снова сразу после освобождения, - NYT

Группа украинских заключенных, которые были принудительно вывезены в Россию с оккупированных территорий, сразу после освобождения задержали за нарушение миграционного законодательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет The New York Times.

Узники из Херсона и области, которых переместили в российские тюрьмы, когда регион был под оккупацией, рассказали, что их перевезли на территорию РФ и оккупированного Крыма отбывать остаток срока.

Однако, по истечении сроков многие из них были задержаны сразу после выхода. Российская полиция обвинила их в незаконном пребывании на территории РФ. Освобожденным выписали штрафы и отправили их в депортационные центры.

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Бывший заключенный, отбывший срок за убийство - Руслан Осадчий сообщил, что после освобождения российские полицейские спрашивали его, как он попал в Россию. Осадчий ответил, что русские привезли его под конвоем. "Они не понимали, что мы являемся гражданами другой страны и не имеем отношения к России", – заявил Осадчий.

Бывшие заключенные сообщили, что в тюрьмах РФ и оккупированного Крыма их избивали. Им предлагали оформить гражданство России, но большинство отказалось. Также они видели в российских тюрьмах вербовщиков ЧВК "Вагнер", но те не проявили интереса к вербовке украинских граждан.

По словам осужденных, после начала военных действий в Херсоне и области, как минимум, в одной исправительной колонии заключенных бросили почти на произвол судьбы. С этим согласилась бывшая уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова, пишет NYT. "Шла война, на заключенных не было времени", – сказала она.

Российские власти не признают насильственного перемещения украинских заключенных. Оно может быть расценено как военное преступление. Международное право запрещает принудительный вывоз людей из оккупированных территорий. На запросы журналистов The New York Times официальные лица не ответили.

По оценкам Украины, в Россию было вывезено около 3500 украинских заключенных, примерно 2500 из них – из тюрем и колоний Херсона и области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вывезли около 2500 заключенных из украинских колоний в РФ, - росСМИ