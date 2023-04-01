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Почти половина Луцка – без тепла и горячей воды из-за аварии

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Почти половина Луцка – без тепла и горячей воды из-за аварии
В Луцке из-за утечки на сети без тепла и горячей воды осталось более 40% города. Когда отремонтируют – неизвестно.

Об этом сообщило ГКП "Луцктеплоэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Из-за утечки на сети и соответствующего падения давления временно остановлена работа котельной на ул. Карбышева. В настоящее время службы предприятия проводят работы по поиску места утечки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о сроках ликвидации аварийной ситуации и возобновлении услуг по снабжению тепловой энергией и горячей водой для жителей 33-го, 40-го, 55-го микрорайонов города будет сообщено дополнительно.

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Котельная на ул. Карбышева – одна из самых больших в Луцке. Она снабжает теплоснабжением и горячей водой около 45% города.

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Топ комментарии

  • Грицько Добрий
    А у нас і без аварій сьогодні відключили опалення... І начхати їм шо середньодобова температура нижча за 8 градусів. Дебіл же з кабміну дав посил, а управляючі компанії підхватили...
  • Анна Сергеева 59d4a6b0
    підтримую. Самі собі виставляємо нагрів. Платимо тільки за те, що витрачаємо. А не по якомусь захмарному тарифу
  • Грицько Добрий
    А кому вона потрібна за таку ціну? Слава Богу бойлери є.
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