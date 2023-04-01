Почти половина Луцка – без тепла и горячей воды из-за аварии

В Луцке из-за утечки на сети без тепла и горячей воды осталось более 40% города. Когда отремонтируют – неизвестно.

Об этом сообщило ГКП "Луцктеплоэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Из-за утечки на сети и соответствующего падения давления временно остановлена работа котельной на ул. Карбышева. В настоящее время службы предприятия проводят работы по поиску места утечки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о сроках ликвидации аварийной ситуации и возобновлении услуг по снабжению тепловой энергией и горячей водой для жителей 33-го, 40-го, 55-го микрорайонов города будет сообщено дополнительно.

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Котельная на ул. Карбышева – одна из самых больших в Луцке. Она снабжает теплоснабжением и горячей водой около 45% города.