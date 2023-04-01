Шойгу пообещал оккупантам, что Россия будет наращивать объемы боеприпасов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в штабе объединенного группирования российских войск совещание и заявил, что страна-агрессор принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов, но количество обеспечения "уже выросло кратно".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости"

Шойгу отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию". В то же время "количество продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".

По словам российского министра обороны, это позволит выполнять поставленные Путиным задачи на войне.

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