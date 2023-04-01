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Шойгу пообещал оккупантам, что Россия будет наращивать объемы боеприпасов

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Шойгу пообещал оккупантам, что Россия будет наращивать объемы боеприпасов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в штабе объединенного группирования российских войск совещание и заявил, что страна-агрессор принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов, но количество обеспечения "уже выросло кратно".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости"

Шойгу отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию". В то же время "количество продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".

По словам российского министра обороны, это позволит выполнять поставленные Путиным задачи на войне.

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Топ комментарии

  • Амандрапапупа
    Так вони готувалися до війни системно :

    У Росії пройшли змагання зі швидкісного копання могил (фото, відео)

    14 травня 2021 в 13:45


    Фото: Osnmedia.ru

    Для участі в чемпіонаті приїхали професійні могильники зі всього Сибіру. Вони боролися за грошовий приз.

    У російському Новосибірську пройшли змагання зі швидкісного копання могил. Про це повідомляє місцеве видання "Вести Новосибірськ".

    Змагання пройшли біля міського крематорію. Видання пише, що для участі в чемпіонаті приїхали професійні могильники зі всього Сибіру. Переможець змагань отримає грошовий приз.
  • CrossFirenko
    Думаєте дарма на Кацапії кожен рік проводять змагання з кидання коров'ячими фекаліями? Вони давно готувались до того періоду, коли снаряди будуть в дефіциті.
  • Jancis
    Eto ******* taina...
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