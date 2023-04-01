Фон дер Ляйен может стать генсеком НАТО после Столтенберга, - The Sun

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать преемницей генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга после его отставки.

Об этом со ссылкой на дипломатический источник пишет The Sun, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Полномочия фон дер Ляйен в должности президента Европейской комиссии истекают только в следующем году.

Однако дипломатический источник сообщает, что ряд стран-членов НАТО предложили ей возглавить альянс в октябре этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Байдена и фон дер Ляйен: США и ЕС будут вместе поддерживать Украину столько, сколько нужно

Британские источники предполагают, что Британия, скорее всего, ветирует кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на ее плохой послужной список во главе Вооруженных сил Германии.

Кроме того, британский министр обороны Бен Уоллес претендует на то, чтобы стать первым за последние 20 лет генеральным секретарем НАТО из Великобритании.

Также читайте: Финляндия в ближайшие дни официально вступит в НАТО, - Столтенберг

Нынешний Генеральный секретарь Йенс Столтенберг должен уйти в отставку позже этого года, после того, как его полномочия были продлены из-за войны в Украине.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, а 30 стран-членов Западного альянса выбирают нового лидера на основе консенсуса в закрытом режиме.