"Бухарестская девятка" призывает США увеличить присутствие своих военных в регионе

Страны "Бухарестской девятки" призывают к усилению военного присутствия США на восточном фланге НАТО.

Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Нам нужно работать над увеличением присутствия Соединенных Штатов в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники", – отметил министр.

Ауреску указал: "Если у нас будет надежная оборона, мы сможем сдержать дестабилизирующее и упорное поведение РФ. Это единственный язык, который понимает Москва".

По итогам переговоров в Лодзи министры пообещали дальнейшую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

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В объединение "Бухарестская девятка" входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.