"Бухарестская девятка" призывает США увеличить присутствие своих военных в регионе
1 5819
Страны "Бухарестской девятки" призывают к усилению военного присутствия США на восточном фланге НАТО.
Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Нам нужно работать над увеличением присутствия Соединенных Штатов в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники", – отметил министр.
Ауреску указал: "Если у нас будет надежная оборона, мы сможем сдержать дестабилизирующее и упорное поведение РФ. Это единственный язык, который понимает Москва".
По итогам переговоров в Лодзи министры пообещали дальнейшую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.
В объединение "Бухарестская девятка" входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.