Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария просят ЕС купить у них украинское зерно, - АР
Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии в пятницу направили письмо Европейской комиссии и ее председателю Урсуле фон дер Ляен, в котором отметили, что каналы, предназначенные для доставки украинской продукции в пункты назначения, не работают так , как ожидалось.
Они обратились в Брюссель с просьбой рассмотреть возможность срочной закупки 27 странами-членами союза излишков продукции, а также выделить средства для скорейшего развития транспортной и складской инфраструктуры.
Они отметили, что особенно беспрецедентен приток "зерна, масличных семян, яиц, мяса птицы, сахара, яблочного сока, яблок, ягод, муки, меда и лапши".
"Мы призываем Комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у стран-членов (граничащих с Украиной). Мы также возобновляем наш призыв о финансовой поддержке со стороны ЕС для более быстрого развития транспортной инфраструктуры, - говорится в письме премьер-министров.
Правительства этих стран сталкиваются с давлением и протестами со стороны фермеров, обеспокоенных падением цен и нехваткой хранилищ для хранения урожая из-за избытка украинской продукции.