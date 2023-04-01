Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария просят ЕС купить у них украинское зерно, - АР

Лидеры пяти стран-членов Европейского Союза, которые помогают транзиту украинской сельскохозяйственной продукции в третьи страны, призвали ЕС принять меры в связи с перенасыщением, возникшим из-за того, что товары не попадают в пункты назначения.

Об этом пишет Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии в пятницу направили письмо Европейской комиссии и ее председателю Урсуле фон дер Ляен, в котором отметили, что каналы, предназначенные для доставки украинской продукции в пункты назначения, не работают так , как ожидалось.

Также читайте: Экспорт зерна: его продают за бесценок и не возвращают деньги в страну, - СМИ

Они обратились в Брюссель с просьбой рассмотреть возможность срочной закупки 27 странами-членами союза излишков продукции, а также выделить средства для скорейшего развития транспортной и складской инфраструктуры.

Они отметили, что особенно беспрецедентен приток "зерна, масличных семян, яиц, мяса птицы, сахара, яблочного сока, яблок, ягод, муки, меда и лапши".

Также читайте: Зерновое соглашение продлили еще на 120 дней, - Кубраков

"Мы призываем Комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у стран-членов (граничащих с Украиной). Мы также возобновляем наш призыв о финансовой поддержке со стороны ЕС для более быстрого развития транспортной инфраструктуры, - говорится в письме премьер-министров.

Правительства этих стран сталкиваются с давлением и протестами со стороны фермеров, обеспокоенных падением цен и нехваткой хранилищ для хранения урожая из-за избытка украинской продукции.