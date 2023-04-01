Электронный рецепт – это только новый сервис, группа препаратов не изменилась, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что введение электронного рецепта является лишь новым цифровым сервисом для удобства граждан, рецептурная группа препаратов не изменилась.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что правила отпуска препаратов не меняли. А новые препараты не попали в рецептурную группу.

"Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился - электронный рецепт. Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022 года" , - объяснил глава Минздрава.

Министр отметил, что на 1 апреля 2022 года Минздрав планировал зайти с электронным рецептом на антибиотики.

"Из-за полномасштабного вторжения РФ мы отсрочили внедрение электронного рецепта как дополнительного сервиса для пациента. При этом электронный рецепт на программу "Доступные лекарства" работает в нашей стране более 3 лет", - добавил Ляшко.

Глава Минздрава напомнил, что в мае 2022 года убрали рецептурный отпуск полностью на все лекарства для того, чтобы упростить ситуацию, которая возникла с началом боевых действий. В августе было отменено действие постановления на безрецептурный отпуск антибиотиков и был запущен дополнительный сервис – электронный рецепт.

"В стране уже более полугода работает электронный рецепт вместе с бумажным на антибиотики и программу "Доступное лекарство". В ноябре мы отменяем действие постановления на безрецептурный отпуск на наркотические лекарственные средства и также запускаем дополнительный сервис. ... 1 апреля 2023 года нам это удалось и мы вернулись к системе и сказали людям: "Теперь вы можете получить и дополнительную рецептурную группу препаратов по электронному рецепту." И этот электронный рецепт еще и упрощает нам жизнь, потому что если у человека хроническая болезнь... можно связаться с врачом дистанционно и не идти к нему, потому что дистанционно врач имеет право, если есть медицинское средство в электронной системе здравоохранения, выписать рецепт", - добавил Ляшко.

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