ВСУ на Бахмутском направлении за сутки уничтожили более 160 оккупантов, более 150 получили ранения, - Череватый
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Российские захватчики несколько снизили количество атак на Бахмутском направлении.
Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Восточного группирования войск ВС Украины полковник Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.
"Бахмут остается одной из приоритетных целей врага. За эти сутки 170 раз он нанес удары ствольной и реактивной артиллерией по Бахмутскому отрезку фронта. 25 боевых столкновений произошло, в ходе которых было уничтожено 162 оккупанта,157 получили ранения", - отметил он.
По словам Череватого, в течение 7-10 дней количество атак несколько уменьшилось.
"Если раньше это было от 35, 50 и больше, то сейчас мы видим от 17 до 25", – добавил он.
По словам Череватого, в течение 7-10 дней количество атак несколько уменьшилось.
"Если раньше это было от 35, 50 и больше, то сейчас мы видим от 17 до 25", – добавил он.