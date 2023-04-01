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Литва - к РФ в честь председательства в Совбезе: Ждем дискуссии о направлении ваших кораблей

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Литва - к РФ в честь председательства в Совбезе: Ждем дискуссии о направлении ваших кораблей
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис иронически поздравил Россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Свою позицию он озвучил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно  предложений Украины о месте назначения ваших военных кораблей", - написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, с 1 апреля Россия председательствует в Совбезе ООН. Это будет продолжаться в течение месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместное заявление Стран Балтии: Россия не может председательствовать в Совбезе ООН

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Габріелюсу Ландсбергісу-респект...
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Литве за такой тонкий юмор респект и уважение!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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