Литва - к РФ в честь председательства в Совбезе: Ждем дискуссии о направлении ваших кораблей

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис иронически поздравил Россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Свою позицию он озвучил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно предложений Украины о месте назначения ваших военных кораблей", - написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, с 1 апреля Россия председательствует в Совбезе ООН. Это будет продолжаться в течение месяца.

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