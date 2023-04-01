Литва - к РФ в честь председательства в Совбезе: Ждем дискуссии о направлении ваших кораблей
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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис иронически поздравил Россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.
Свою позицию он озвучил в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем Россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно предложений Украины о месте назначения ваших военных кораблей", - написал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, с 1 апреля Россия председательствует в Совбезе ООН. Это будет продолжаться в течение месяца.