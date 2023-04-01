Вчера Россия обстреляла Запорожье из ОТРК "Искандер М", два человека ранены, повреждены более 80 домов

Вчера, 31 марта, Россия обстреляла Запорожье из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М", пострадали более 80 домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Как отмечается, в Запорожье в результате ракетного удара с применением ОТРК "Искандер-М" ранены два человека.

По данным Куртева, на сегодня известно о 82 поврежденных домах частного сектора в результате вчерашней ракетной атаки.

"Четыре из них имеют значительные разрушения, у других выбиты окна, двери, повреждены кровли", – сообщил секретарь горсовета.

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