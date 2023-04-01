СБУ сообщила о санкциях против 17 функционеров УПЦ (МП) и запрете на въезд в Украину почти 250 клирикам РПЦ

Санкции по 17 функционерам Украинской православной церкви (Московского патриархата) введены по материалам Службы безопасности Украины, а почти 250 клирикам Русской православной церкви запрещен въезд в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале украинской спецслужбы.

"Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ, гражданам страны-агрессора, инициировано принудительное возвращение в страну происхождения клирикам церкви, 2 гражданам РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что в 2022 году начали комплексные контрразведывательные и безопасности мероприятия (более 40) в церковной среде УПЦ, которые происходили для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства. В результате мероприятий, проведенных СБУ, возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага, в т.ч. 2 из них были использованы в обмене на наших военнослужащих", - рассказали в спецслужбе.

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В СБУ подчеркнули, что в своей деятельности придерживаются принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.