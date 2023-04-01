Украина реформирует систему пенсионного и социального обеспечения, - Меморандум с МВФ
Об этом говорится в Меморандуме с МВФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы произведем существенные изменения в системах пенсионного и социального обеспечения после комплексных реформ в социальной политике", - говорится в документе.
Реформы будут включать в себя улучшение адресности и проверки потребности социальной помощи в соответствии с концепцией социальной политики.
"По мере сокращения расходов на оборону мы будем стремиться направить ресурсы на расходы на восстановление и реконструкцию, а также сеть социальной защиты для удовлетворения послевоенных потребностей общества и уязвимых слоев населения", - отмечается в Меморандуме.
Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства власти страны предпринять определенные шаги.