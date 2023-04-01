Число пострадавших от ракетного удара по Запорожью возросло до пяти

В результате ракетного удара по кладбищу в Запорожье пострадали 5 человек.

Об этом сообщает ГУ НП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Враг попал ракетой "Искандер" по территории кладбища. Обломками и взрывной волной повреждены крыши, окна, двери и хозяйственные постройки частных домов, расположенных рядом с местом попадания. В результате обстрела ранены пять человек, из них – трое мужчин и две женщины" , – говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи им назначено амбулаторное лечение.

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Кроме того, две ракеты С-300 попали по территории предприятия в Запорожье. В результате разрушены админздание, повреждены окна, двери и фасады в близлежащих помещениях.

Как сообщалось, пригород Запорожья вчера ночью подвергся враждебной атаке. Пострадали гражданская и жилая инфраструктура сел Разумовка и Нижняя Хортица. Армия рашистов нанесла удары четырьмя реактивными снарядами РСЗО "Смерч". Попадания зафиксированы на территориях частного сектора, детского сада и фермерского хозяйства. Сообщалось о двух пострадавших.