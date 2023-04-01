Из окна больницы оккупированного Мелитополя выпрыгнул парень, задержанный "полицией" захватчиков. Он погиб, – Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе так называемая "полиция" захватчиков задержала парня и доставила его в больницу. В медучреждении он выпрыгнул из окна и погиб.

Об этом рассказал мэр Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Немытая россия продолжает уничтожать наших людей в оккупации. Похищение, издевательства, пытки и доведение до самоубийства – проукраински настроенных граждан пытаются выжить всеми способами. Очередной резонансный случай зафиксирован вчера в больнице Мелитополя. Молодой парень, которого под конвоем доставили в травматологическое отделение оккупационные полицейские, выпрыгнул из окна медучреждения на пятом этаже. Шансов выжить у него не было...



Сочувствую близким погибшего. И верю, что каждая российская и предательская мерзость, издевающаяся над нашими людьми, будет наказана", - рассказал глава города.

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